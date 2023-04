Fine mandato per il consiglio comunale di Ragusa

Con l’approvazione del rendiconto di gestione 2022, si è chiuso ieri sera il mandato quinquennale, del Consiglio comunale di Ragusa. Il presidente Fabrizio Ialardo, tesse le lodi nei confronti del massimo consesso cittadino. “Per me – dice – un onore avere presieduto l’attività del massimo consesso cittadino. Ringrazio i 23 colleghi che hanno animato l’organo più rappresentativo a palazzo dell’Aquila e manifestiamo il nostro orgoglio per il lavoro svolto nell’interesse della collettività. Sono state gettate le premesse per fare ancora meglio in futuro. Sarà mia cura, a breve, evidenziare, in maniera sintetica, quali sono stati i punti salienti del percorso caratterizzante il Consiglio”.

