Dipasquale: Aeroporti, all’Ars audizione su Comiso

“L’aeroporto di Comiso paga cinque anni di abbandono e di assenza di sostegno da parte del precedente governo regionale. Apprezzo l’impegno del governo regionale e dell’assessore alle Infrastrutture e ai trasporti Alessandro Aricò ma recuperare cinque anni di assenza sarà difficile”, così il deputato regionale Nello Dipasquale (Pd) commenta a margine della seduta della quarta commissione che oggi si è tenuta all’Ars sullo stop della compagnia Ryanair alle tratte da e per Comiso.

Dipasquale che ringrazia il presidente dell’assise parlamentare Giuseppe Carta per avere accolto la sua richiesta di convocazione urgente racconta che durante la seduta l’esecutivo ha dato rassicurazioni sulla sorte dello scalo. “Ormai, però – dice Dipasquale – il guaio è fatto. Per cinque anni la Regione si è occupata dello scalo di Trapani e adesso la situazione è che per al Birgi ci sono 24 voli mentre per Comiso solamente tre, tra l’altro grazie all’intervento di Schifani con Aeritalia. In questo quadro – aggiunge il deputato – è positivo che sia stata convocata la conferenza di servizio per l’assegnazione a Comiso delle tratte per la continuità territoriale con un investimento di 20 milioni di euro. Positivo anche l’impegno per spingere sull’acceleratore quanto alla realizzazione dell’area cargo finanziata con un intervento legislativo da me promosso nel 2018”.

“Sono tutti interventi – conclude Dipasquale – che provano il massimo impegno della Regione. Non possiamo che prendere atto dell’impegno mentre rimane l’amaro in bocca per i 5 anni di attenzione verso lo scalo ormai perduti”.

