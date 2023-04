Concerto di Bernardo Lanzetti VOX 50 a Marina di Ragusa

Nel 1973, veniva pubblicato il primo album del leggendario gruppo ACQUA FRAGILE, band di cui Bernardo Lanzetti è tuttora il leader. È per questo che, nell’anno in corso 2023, Bernardo celebra il suo Giubileo nella Musica, 50 anni di Voce Impossibile, il suo “VOX 50”!

Una serie di concerti vedrà Bernardo impegnato sui vari fronti della vocalità di cui egli è maestro e valente interprete ovvero il Pop, il Folk, il Musical, l’Avanguardia e certamente il Rock Progressivo in cui egli si è distinto soprattutto come front man e solista del gruppo PFM dal 1975 al 1978.

Singolare è l’occasione di iniziare a celebrare il VOX 50 con il concerto “numero zero”, a Marina di Ragusa, il 29 Aprile 2023, in Piazza Duca degli Abruzzi, ore 21.

Accompagnato dal fedele pianista umbro Luca Giuliani, Bernardo Lanzetti celebrerà le musiche che lo hanno formato artisticamente e non mancherà di riproporre alcuni degli episodi più importanti della sua carriera.

Il concerto, realizzato in collaborazione con la Pro Loco Mazzarelli, sarà un piacevole modo per celebrare l’accoglienza di cui oramai Marina è un simbolo nei confronti di chi ha scelto questo luogo come sito per svernare per parecchi mesi all’anno.

Autore di musiche e testi ma anche sperimentatore e performer della voce e della parola, Bernardo Lanzetti ha avuto l’onore di lavorare in studio di registrazione o sul palco con nomi illustri del Rock internazionale, tra cui Steve Hackett dei GENESIS, Ian Anderson dei JETHRO TULL e Greg Lake di EMERSON LAKE & PALMER.

Bernardo è anche l’unico italiano citato tra gli interpreti internazionali dei lavori del recente premio Nobel per la poesia, ovvero Bob Dylan.

La partecipazione al concerto sarà gratuita.

Salva