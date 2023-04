Bidonville nei pressi della stazione di Vittoria

Edifici diroccati e abbandonati nei pressi della stazione ferroviaria di Vittoria sono diventati il rifugio di diverse decine di indigenti che vi hanno trovato riparo e vi vivono da diverso tempo. Gli edifici, pericolanti, non hanno luce e acqua, e si è creata una vera e propria bomba sociale a due passi dal centro cittadino, senza che nessuno intervenga. Il Comitato Terre Pulite aveva segnalato e denunciato questa situazione di disagio sociale che è finita sulla Tv di Stato e sulla stampa locale ma non è accaduto nulla. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria è intervenuto per chiedere l’intervento del Comune segnalando una paradossale inerzia.

“L’amministrazione Aiello – dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – a parole è paladina degli ultimi ma nei fatti ignora clamorosamente le situazioni di disagio sociale che si vivono in città. Vi sono decine di persone, alcune sembrerebbe in cattive condizioni di salute, che abitano in una situazione di estremo disagio e in strutture a rischio crollo, senza nemmeno i servizi minimi ed essenziali. Bene ha fatto – prosegue il gruppo consiliare – il comitato Terre Pulite a segnalare questa terribile situazione di disagio che è finita anche in un servizio Rai e sulla stampa locale ma il Comune è rimasto inerte, come se il problema non riguardasse l’amministrazione e i Servizi Sociali”.

“Leggiamo con sconcerto le parole dell’assessore Fiorellini che dice che si interverrà. Ma quando? Ma come? E’ passato oltre un mese dalla denuncia e non si è mosso nulla; per altro sono stati segnalati anche episodi criminali e spaccio di droghe nell’area interessata. Il sindaco, che confonde incidenti stradali con fantomatiche quanto inesistenti azioni mafiose, per una volta faccia l’amministratore e dia risposte alla città”, concludono i consiglieri.

