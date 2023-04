Festa della Liberazione, l’ANPI di Ragusa alla camminata della memoria

L’Anpi di Ragusa a fianco della UISP – Unione Italiana Sport per tutti – di Ragusa per celebrare il 25 aprile festa della liberazione dal nazifascimo. Appuntamento martedì, ore 8:30, per la Camminata della memoria che partirà da via Pietro Nenni e si dispiegherà fino a piazza Gramsci per poi congiungersi con il corteo istituzionale.

«Quest’anno la ricorrenza del 25 aprile assume un valore ancora più forte così come affermato nel senso delle parole contenute manifesto dell’Anpi: “Liberiamoci dalla guerra, dal fascismo e dalla disumanità con la costituzione.” Ecco perché è importante che ci sia una partecipazione unitaria straordinaria alla Camminata della memoria organizzata in collaborazione con l’UISP. Le affermazioni di alcuni rappresentanti delle istituzioni e di una certa parte politica creano molta preoccupazione e la risposta, così come sta facendo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deve essere chiara e netta a difesa della nostra Costituzione costruita sui valori della libertà dell’antifascismo e della democrazia.» – ha sottolineato il presidente dell’ANPI provinciale di Ragusa, Gianni Battaglia.