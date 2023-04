Guardie Giurate vanificano furto in Negozio di Mobili a Vittoria

Proseguono incessantemente le attività di vigilanza, delle Guardie Giurate dell’ Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, che a seguito della segnalazione dell’antifurto, durante la scorsa notte, intervenivano prontamente presso un negozio di Mobili a Vittoria.

Grazie alla rapidità d’intervento e alla sempre più presenza capillare sul territorio, le Guardie Giurate mancavano di poco i malintenzionati, che si sono dati alla fuga subito dopo.

Immediatamente allertato il Commissariato di P.S. e i Carabinieri di Vittoria, inviavano in ausilio le loro volanti con gli Agenti.

Le Guardie Giurate, trovavano forzata e aperta la porta d’ingresso antipanico.

Grazie al tempestivo intervento delle Guardie Giurate in sinergia con le forze dell’ordine, ha fatto sì che non venisse rubato nulla, così come affermato dal proprietario, arrivato sul posto per il sopralluogo, la mattina seguente.

Salva