25 aprile 2023. 78^ anniversario della liberazione a Ragusa

Domani 25 aprile, in occasione del 78° Anniversario della Liberazione, in concomitanza con la cerimonia celebrativa presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica, si terrà a Ragusa, quale comune capoluogo la tradizionale manifestazione organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Ragusa.

L’inizio è previsto per le ore 10.00 in Piazza Gramsci di fronte alla Stele all’Unità d’Italia. In seguito il corteo si muoverà verso la lapide dedicata al Tenente Lena, poi al Palazzo del Comune di Ragusa per un momento di commemorazione alla Lapide dei Caduti.

Infine il corteo giungerà in piazza San Giovanni per un momento di ricordo davanti alla lapide dei braccianti agricoli e infine ci sarà il momento solenne. Qui sarà deposta della corona d’alloro al Monumento ai Caduti da parte del Prefetto, del Sindaco, del Comandante di Presidio Militare.

A chiusura della cerimonia il Vescovo procederà alla benedizione del Monumento al Caduti.

