Calcio, Coppa Italia regionale. Sarà Vittoria-S.Vito Lo Capo

Sarà il San Vito lo Capo l’altra squadra finalista per la Coppa Italia Regionale di categoria. Intanto il Vittoria Calcio ha iniziato a prepararsi al meglio per lo storico appuntamento. Mister Danilo Rufini, dopo aver concesso qualche giorno di meritato riposo alla rosa, ha già tutti i giocatori a disposizione per intensificare gli allenamenti in vista della sfida cruciale.

La finale è prevista per il 19 maggio alle ore 16:00 presso lo stadio di Castelbuono, e il Vittoria Calcio si sta preparando con la massima concentrazione per affrontare al meglio l’importante evento sportivo.

Anche la tifoseria organizzata ha avviato un programma per la trasferta a Castelbuono, città ospitante della finale di Coppa. L’affluenza di tifosi è stata straordinaria, con oltre 500 richieste di biglietti pervenute. È evidente che molti non vogliono perdersi l’occasione di assistere alla partita e di essere parte della storia del nostro club.

Il Vittoria Calcio ringrazia tutti i tifosi per il sostegno e l’entusiasmo dimostrati, e si impegna a dare il massimo in campo per portare a casa questo trofeo così ambito.

