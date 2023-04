Podi per il settore maschile della Kudos Modica

Domenica 23 Aprile si è svolta a Catania, presso la Jonica Gym, la seconda prova del campionato individuale maschile.

A scendere in campo gara nella categoria “Eccellenza”,come Junior 2^ fascia, è stato Marangio Manuel, allenato dal tecnico federale Floridia Angelo, che dopo una brillante esecuzione agli attrezzi conquista due medaglie d’oro nelle specialità Corpo Libero e Volteggio e una medaglia d’argento nella specialità Parallele.

Nella categoria “LA” come Allievo 2^ fascia, a gareggiare agli attrezzi Corpo Libero, Volteggio e Mini-Trampolino, è stato Cardinale Giosuè, allenato dal tecnico regionale Vindigni Sabina, che si aggiudica il secondo gradino del podio.

Entrambi gli atleti Kudos, grazie ai punteggi ottenuti, si qualificano per la fase Nazionale, che si svolgerà a fine giugno a Rimini.

