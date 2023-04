Sit-in dei lavoratori Servizi per Modica

CGIL FP, CUB Trasporti e UILTec hanno indetto un sit-in di protesta dei dipendenti della società partecipata Servizi per Modica, per mercoledì 26 aprile, in piazza Principe di Napoli (antistante il Municipio), dalle 16.30 alle 20.

La protesta si è resa necessaria dato il clima di forte incertezza sul futuro societario e occupazionale dei lavoratori e sulla mancata erogazione di 4 mesi di stipendi arretrati (dicembre, gennaio, febbraio, marzo).

“Gli sforzi delle organizzazioni sindacali – si legge in una nota – per addivenire a delle soluzioni sono stati vanificati da uno scaricabarile tra Comune commissariato e società, con l’unico risultato che i lavoratori, già duramente colpiti dalla spirale inflazionistica in atto da mesi nel paese, continuano ad attendere invano il saldo delle mensilità arretrate e a vivere in una situazione di perenne difficoltà. 10 giorni fa è stato versato il 70% dello stipendio di novembre, gesto ritenuto da tutti umiliante”.

Il sit-in del 26 aprile sarà il primo di una serie di azioni di protesta che tenderanno ad incrementarsi nei prossimi giorni, fino al completo accoglimento delle richieste economiche e all’avvio di procedure concrete a salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i 79 dipendenti.

