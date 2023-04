Confimprese Ragusa. “Pessima gestione ordinaria manutenzione “

“Pessima gestione alla vigilia della imminente stagione turistica”. Così il presidente territoriale di Confimprese iblea, Peppe Occhipinti, commenta la chiusura dei bagni pubblici, a Ragusa ibla, all’indomani di un video denuncia di una guida turistica.

“La presenza di tanti studenti in questi giorni a Ibla -aggiunge -ci fa ben sperare per una stagione dai grandi numeri. Siamo molto preoccupati sulla pessima gestione dei servizi minimi essenziali. Stiamo parlando dei bagni pubblici e dei parcheggi. Il video di una guida turistica, veicolato sui canali social, che lamenta la chiusura dei bagni di via Novelli e dei Giardini, è uno schiaffo alla città patrimonio dell’Unesco. Ma è davvero così difficile gestire nel modo migliore i bagni pubblici in questa città?”. In piazza San Giovanni, nel centro storico di Ragusa superiore, l’ordinanza antibivacco, viene puntualmente disattesa. “I controlli della polizia locale, sono durati solo pochi giorni -aggiunge Occhipinti -.il classico provvedimento fatto senza alcuna logica. Sul sagrato si continua a bivaccare come se nulla fosse.” A proposito di turismo, Confimprese iblea, chiede un tavolo di confronto con la deputazione regionale e i vertici della società aeroporto Catania (Sac) che gestisce lo scalo di Comiso, Pio La Torre. ”In tempi non sospetti -aggiunge il presidente provinciale Pippo Occhipinti-nella sede del libero consorzio, ho sollevato dubbi e perplessità sulla gestione diretta dell’aeroporto di Comiso alla Sac. Solo la gestione di una società esterna, in concorrenza con la Sac, avrebbe potuto rilanciare lo scalo comisano. Oggi, purtroppo, i capricci di un vettore mettono a repentaglio l’imminente stagione turistica, La proposta di Aeroitalia che, dovrebbe garantire, i collegamenti con Roma Fiumicino, Bergamo e Forli, non ci sembra la soluzione migliore. Chiediamo a tutta la deputazione e alle associazioni di categoria un tavolo di confronto immediato per capire il da farsi e per stilare un crono programma per il rilancio dell’aeroporto di Comiso e tutto il territorio ragusano”

