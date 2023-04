Monterosso Almo. Domani festa di Maria Santissima Addolorata

I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata che si sarebbero dovuti svolgere per la domenica in Albis, sono stati spostati a domani, domenica 23 aprile, a causa del maltempo che ha impedito lo svolgimento dei riti religiosi. Oggi , sabato 22 aprile, nel santuario diocesano dell’Addolorata, alle 19, si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, monsignor Giuseppe La Placa. Domani, domenica 23 aprile, è prevista la processione a Sant’Antonio “U Viecchiu”. In particolare, alle 8 il suono festoso delle campane e lo sparo delle bombe annunceranno il giorno della grande festa. Alle 10, ci sarà il giro di gala per le vie cittadine dell’associazione Tamburi di Giarratana. Alle 10,30, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci. Alle 11,30, la tradizionale Nisciuta del simulacro della santa patrona portata a spalle dai giovani fedeli, accolto dal suono festoso delle campane, dal lancio dei nzaiareddi, dagli squilli di trombe, dal suono dei tamburi e dallo spettacolo pirotecnico della ditta La Vip di Vaccalluzzo. Alle 12, arrivo a Sant’Antonio U Vecchiu, l’antico sito, dove, sino al terremoto del 1693, era presente il convento che custodiva il simulacro dell’Addolorata, e la benedizione dei campi come rito propiziatorio. Alle 13 l’ingresso del simulacro della santa patrona al santuario. Infine In serata, alle 19,30, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vice parroco don Salvatore Giaquinta.

Salva