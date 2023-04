Uccise la cognata a Giarratana. Si alla perizia psichiatrica

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 65enne Mario Barresi, accusato di essere l’autore dell’omicidio, il 4 marzo scorso, della cognata Rosalba Dell’Albani, di 51 anni. Il tribunale del riesame aveva in precedenza rigettato la richiesta dell’avvocato difensore, che tendeva ad affidare l’indagato ad un centro di recupero. Barresi era stato trasferito da Ragusa nel carcere di Caltagirone per essere sottoposto a sorveglianza 24 ore si 24. L’uomo è accusato di omicidio aggravato da motivi abbietti per avere approfittato della minorata difesa della vittima, accoltellata a morte nel sonno a Giarratana. Ora il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa ha invece autorizzato il consulente tecnico della difesa ad accedere nella casa circondariale per incontrare Barresi il prossimo 9 maggio e procedere quindi con la perizia psichiatrica.

La vittima dormiva nel letto accanto all’anziana madre, nella casa di 3 piani a Giarratana in cui abitavano anche le 2 sorelle ed il marito di una di loro, ovvero il suo assassino. Barresi, per motivi ignoti, aveva preso un coltello, recandosi nell’appartamento dove si trovava la vittima (le porte dello stabile erano lasciate regolarmente aperte perché coloro che ci vivevano erano tutti imparentati) e accoltellandola a morte nel sonno, davanti agli atterriti e impotenti occhi dell’anziana madre, che si era svegliata in quel momento. Il sostituto procuratore ha ordinato un accertamento tecnico irripetibile sul telefono dell’indagato per acquisire i dati di messaggistica e l’elenco delle telefonate. L’omicidio resta ancora senza un movente.

