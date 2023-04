Cos’è la pompa dell’olio motore e a cosa serve?

Oggi parleremo di un componente senza il quale l’auto non può funzionare. Stiamo parlando della pompa dell’olio. Perché è necessario sapere qualcosa di più delle nozioni di base? In realtà, è semplice: i componenti principali del motore vengono lubrificati sotto pressione continua. Per garantire ciò, è necessaria una pompa dell’olio. Ciò significa che è questo componente a determinare per quanto tempo tutti gli altri componenti del motore dell’auto possono continuare a funzionare al massimo delle loro prestazioni senza subire danni. Una pompa è anche un grande risparmio di denaro, perché controlla il consumo di carburante. Per chiarezza, vale la pena di sottolineare un fatto: la vostra auto non può andare avanti per più di qualche minuto senza una pompa dell’olio funzionante.

Foto della pompa olio motore tratta da https://www.tuttoautoricambi.it/pezzi-di-ricambio/pompa-olio.html

La pompa dell’olio: cos’è? Un rapido riassunto

In termini molto generali, serve a lubrificare i componenti del motore. Inoltre, viene inserita nell’auto per fornire pressione all’olio stesso. In altre parole, è questa semplice unità che assicura la fornitura di olio motore a tutte le parti che si muovono nel motore. È tutto risolto. Ma come funziona il tutto? Anche in questo caso è abbastanza semplice. La pompa prende l’olio dal basamento e lo pompa. A sua volta, l’olio passa attraverso un ricevitore, dotato di uno speciale filtro. Questo filtro consente all’olio di passare attraverso il primo stadio di purificazione. Quindi passa al secondo livello di pulizia attraverso un altro filtro e solo quando è sufficientemente pulito entra nel sistema di canalizzazione dell’olio lubrificante. La pompa è azionata dal noto albero a gomiti. In altre parole, il funzionamento del componente dipende totalmente dal regime del motore, il che è abbastanza logico. A volte la pompa genera una pressione eccessiva. In questi momenti, viene attivata una valvola speciale che è in grado di rimuovere questo eccesso. Quando tutto torna alla normalità, l’olio torna a scorrere nel basamento del motore. Vale la pena ricordare che nella maggior parte dei sistemi di lubrificazione è presente una sola pompa. Tuttavia, esistono anche sistemi a carter secco in cui ne è installata più di una. Esistono anche configurazioni (ad esempio, con un motore altamente accelerato) che richiedono un raffreddamento supplementare dell’olio. È in queste applicazioni che i progettisti hanno scelto di montare un radiatore a questo scopo. Tali sistemi sono presenti nelle auto sportive.

Con quale frequenza deve essere effettuata la manutenzione della pompa dell’olio?

Per mantenere il componente in buone condizioni di funzionamento per lungo tempo, vale la pena di ricordare e seguire alcune semplici regole:

● Tenere sempre sotto controllo il livello dell’olio e rabboccarlo se necessario.

● L’olio deve essere cambiato. E non quando diventa nero e bruciacchiato, ma molto prima.

● Ricordate che quando cambiate l'olio dovete cambiare anche il filtro per evitare di contaminare l'olio già fresco.

● Se si verifica che la pompa è morta ed è ora di cambiarla, sostituire anche l’intero kit: olio, filtro e assicurarsi di pulire il carter.

● Tenere sempre sotto controllo la pressione nel sistema di lubrificazione del motore.

● La valvola di riduzione della pressione deve essere pulita periodicamente.

In realtà, questo è tutto ciò che dovete fare per assicurarvi che la vostra pompa dell’olio viva a lungo senza causare problemi.

