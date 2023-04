Comune di Modica, la CGIL ed i dipendenti dell’ente part time

Nel corso dell’ultimo incontro, avuto circa un mese fa, in ordine alla problematica, ancora non risolta, del personale a part-time (35 ore), la Commissaria Straordinaria del Comune di Modica aveva rappresentato alla CGIL il suo impegno ad avviare le procedure con la preposta Commissione ministeriale competente, al fine di chiedere l’autorizzazione per convertire a tempo pieno i

suddetti contratti part-time, precisando che tale richiesta sarebbe stata inoltrata alla Commissione ministeriale competente dopo che il Consiglio Comunale avesse approvato gli atti programmatici finanziari (consuntivo 2021 e previsionale 2022-2023 e altro).

“In quello stesso incontro la Commissaria ci ha anche informato, tra l’altro, che la predetta richiesta di trasformazione in full time del contratto dei dipendenti a part-time sarebbe stata

effettuata in concomitanza con la richiesta di parere al Ministero competente circa possibilità di operare tre assunzioni dirigenziali allo scopo di meglio organizzare la gestione dell’Ente – spiegano Salvatore Terranova, Segretario Camera del Lavoro CGIL Modica, e Nunzio Fernandez, Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Ragusa – . Prendiamo atto che il Consiglio Comunale ad oggi ha adottato solo il previsionale 2022 e non è stata ancora trasmessa ai consiglieri comunali la bozza del consuntivo 2021, (consiglio che non potrà più riunirsi causa elezioni imminenti), che – come è bene ricordare – sono gli strumenti ritenuti dalla Commissaria i pre-requisiti per inoltrare alla Commissione ministeriale la richiesta per effettuare l’assunzione dei dirigenti e per modificare giuridicamente a tempo pieno i contratti di oltre 100 lavoratori, elevando tali contratti da 35 a 36 ore settimanali. Tuttavia, apprendiamo che la Commissaria ha inviato alla Commissione ministeriale competente la delibera con la quale chiede l’autorizzazione a poter bandire il concorso per l’assunzione di tre dirigenti, mentre ha ritenuto di non procedere parimenti alla trasmissione della delibera per il parere riguardante i lavoratori part time. Se, come affermato dalla Commissaria, l’approvazione degli strumenti programmatici era

condizione necessaria per poter operare entrambe le richieste, come mai ha proceduto solo per i dirigenti e non anche per i dipendenti non dirigenti, la cui ora in più di lavoro garantirebbe una

migliore organizzazione di servizi essenziali e degli uffici pubblici, in considerazione anche del fatto che il Comune al momento ha meno di 200 dipendenti e che nei prossimi mesi, causa ulteriori pensionamenti, ci saranno difficoltà a fornire ai cittadini i servizi propri in capo ad un ente locale, per non dire che sarà necessario comprimere servizi pubblici per penuria di personale? Per i dirigenti è possibile procedere alle assunzioni anche in assenza del bilancio previsionale 2023 e dell’approvazione del consuntivo 2021, per cui si può assumere l’impegno economico per tali assunzioni mentre, per elevare a 36 ore i contratti di 100 persone, attualmente a 35 ore, occorrono necessariamente gli atti programmatici approvati, sebbene il costo annuo del tempo pieno è di gran lunga più inferiore e meno oneroso del costo per l’assunzione dei tre dirigenti?

Sul punto ci sembra opportuno e doveroso – continuano i due sindacalisti – appalesare la necessità che si faccia ricorso, per individuare i tre dirigenti necessari, ad una selezione interna tra gli attuali dipendenti del Comune, ove pensiamo siano presenti unità in grado di assolvere pienamente i compiti e le mansioni dirigenziali, laddove la selezione verrà fatta in maniera obiettiva e valutando e valorizzando le reali competenze di chi oggi può assolvere funzioni dirigenziali ed escludendo l’adozione di valutazioni di appartenenza politica (come si è solito fare)”.

La Cgil ritiene che tra i dipendenti in forza al Comune di Modica ci siano persone che hanno esperienze e competenze per assolvere a compiti di vertice e per di più con costi economici

notevolmente ridotti rispetto alle unità assunte dall’esterno.

“Procedere ad assumere tre dirigenti dall’esterno ci sembra una scelta importante, che, oltre a determinare un appesantimento del costo del personale, costituisce una scelta di visione

del futuro dell’Ente, che auspichiamo venga effettuata da chi verrà investito dal popolo a presiedere e governare la città e non da un Commissario, i cui compiti istituzionali, benché

importanti, sono quelli di una importate figura istituzionale di passaggio, cui riteniamo non dovrebbe spettare il delineare contesti che potranno condizionare le scelte future che, a nostro

avviso, restano solo ed esclusivamente in capo alla politica dopo il responso popolare. Appare opportuno chiedere alla Commissaria di tenere fede alle indicazioni rappresentate

alla scrivente O.S. e di trasmettere pertanto al Ministero anche la delibera sul parere della elevazione a tempo pieno dei cento e più dipendenti a part-time, anche e soprattutto

nell’interesse dell’Ente, che già versa in condizioni di carenza di organico e presto si troverà a fronteggiare ulteriori pensionamenti. Peraltro, fare ciò non implica ipotecare le scelte del futuro,

in quanto questi lavoratori sono già da anni dipendenti dell’ente”.

