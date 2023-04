Premiato il sindacalista modicano Orazio Ruscica

Il sindacalista modicano Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir e presidente FGU, è insignito del premio “Rosario Livatino Antonio Saetta Gaetano Costa”, giunto alla sua XXVIII edizione.

Il prestigioso riconoscimento gli è conferito in dalla commissione giudicatrice designata dal direttivo del Comitato spontaneo antimafia “Livatino Saetta Costa” per le “sue doti morali, il suo impegno sociale e l’alto senso del dovere dimostrato nella lotta alle ingiustizie”.

L’evento vede la firma in calce anche dell’associazione delle Famiglie dei giudici eroi, l’International Police Association e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.



“Condivido il riconoscimento con tutti i colleghi che fanno parte dello Snadir e con tutti gli Insegnanti di Religione – ha dichiarato Orazio Ruscica – nel ricordo sempre presente del giudice Livatino e di chi ogni giorno lotta per un mondo più giusto”

Salva