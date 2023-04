Comiso. Finanziato parco giochi inclusivi per 36 mila euro

Ottenuto un finanziamento di 36 mila euro per la realizzazione di un parco giochi inclusivi. “Soddisfatta di questo ulteriore finanziamento destinato ai bambini”, lo afferma il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

“ E’ di oggi 20 aprile la comunicazione che ci è arrivata dalla Regione di un finanziamento di 36 mila euro per la creazione di un parco giochi inclusivi, aperto a tutti, che verrà realizzato nello spazio verde adiacente alla scuola Senia – spiega il primo cittadino – e di cui sono contenta poiché è un altro spazio impegnato per i momenti ludici dei bambini che potranno, tutti assieme, condividere momenti di gioco. Non è una novità – ancora la Schembari – la nostra particolare attenzione nei confronti dell’infanzia alla quale abbiamo destinato milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. E oltre a questo, ci siamo presi cura anche dei rinnovati spazi gioco all’interno delle scuole dell’infanzia sia di Comiso, sia di Pedalino. Adesso – continua il sindaco – un nuovo spazio ludico in una zona della nostra città dove è veramente una novità per i piccoli residenti. Sono contenta – conclude Maria Rita Schembari – di potere offrire ai nostri bambini questo parco giochi che, oltre a vederli giocare tutti assieme, compresi coloro i quali hanno dei problemi di deambulazione, in ogni caso resterà anche alle future generazioni”.

