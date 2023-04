Modica, grave lutto colpisce il consigliere comunale Medica

Un grave lutto ha colpito il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Modica, Marcello Medica. È deceduta, infatti, la giovane sorella Claudia.

“Tu sei stata, sei e sarai un esempio per tutti noi, hai affrontato la vita con leggerezza e col sorriso che ti hanno sempre contraddistinta, anche nei momenti più difficili, eri tu a dare forza a noi.

Tu Claudia hai rappresentato e rappresenti ancora la forza della vita, la tenacia di chi non si arrende mai di fronte a qualsiasi ostacolo.

Tu Claudia hai reso la vita dei tuoi cari e dei tuoi amici a colori, una vita a colori, come i colori degli abiti e degli accessori che amavi indossare.

Una vita cantata la tua” – scrive in un post il fratello.

RTMNEWS esprime le proprie condoglianze a Marcello Medica e alla sua famiglia.

Salva