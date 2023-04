Nigeria. 79 morti di colera. Le autorità: non defecate all’aperto

di Giannino Ruzza

Il Centro nigeriano per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive conferma che finora il numero di morti a causa dell’epidemia di colera è salito a 79 nel 2023. Secondo l’entità statale, la cifra è stata ricavata su un campione di 1.336 sospettati di aver contratto la malattia, e tra gli stati più colpiti ci sono: Abia, Bauchi, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Kano, Katsina, Niger, Ondo, Osun, Sokoto e Zamfara, ovvero, 12 dei 36 che compongono la nazione africana. D’altra parte, il Centro ha osservato che tra i sospettati, il 53 per cento appartiene al sesso maschile e il 47 per cento a quello femminile. Inoltre, l’ente specifica che per contenere l’attuale epidemia di colera, è stato attivato il Gruppo tecnico nazionale multisettoriale, che ha la missione di supervisionare e coordinare le azioni degli Stati in risposta alla malattia. Il centro epidemiologico ha affermato che “il rischio di trasmissione del colera è maggiore nelle aree prive di adeguate strutture sanitarie e di un regolare approvvigionamento di acqua pulita”. Per questo ha esortato a non defecare in luoghi aperti, consumare solo acqua da fonti sicure, far bollire l’acqua e garantire un adeguato smaltimento dei rifiuti.

