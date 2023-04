Cna. Anziani, come difendersi dai truffatori? Incontro a Ragusa

Un centinaio i partecipanti, ieri mattina, al primo momento dell’iniziativa denominata “Anziani: come difendersi dai truffatori” promossa dalla Cna Pensionati nell’ambito del progetto del servizio civile universale denominato “Digital senior – Anziani attivi e connessi” tenutasi nella sala conferenze “Pippo Tumino” della sede territoriale di Ragusa della Cna. E’ stato il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ragusa, Vincenzo Chessari, nell’ambito dei lavori moderati da Giovanni Brancati, coordinatore Cna territoriale di Ragusa dei progetti riguardanti il servizio civile, a relazionare occupandosi di illustrare agli anziani e, più in generale, a tutti i presenti quali le metodologie migliori per prevenire le truffe. L’intervento di Chessari è stato diviso in due macroaree: la prima ha riguardato le truffe online facendo riferimento ai pericoli che si possono correre con i sistemi informatici; la seconda parte ha, invece, riguardato le truffe tradizionali, da chi bussa a casa e cerca soldi per i più svariati motivi oltre alla truffa dello specchietto. Il funzionario della polizia di Stato si è anche avvalso dell’ausilio di slide oltre che di video ufficiali disponibili pure sul sito della polizia di Stato, video che hanno visto la partecipazione, come testimonial, dell’attore Lino Banfi. Illustrati, nel dettaglio, quali gli accorgimenti per evitare che le truffe si verifichino, puntando l’attenzione sulle misure di prevenzione da adottare. “Abbiamo registrato – spiega Franco Spadaro, segretario territoriale Cna Pensionati – una partecipazione molto consistente, al di là di ogni più rosea previsione, segno che la questione è particolarmente sentita. E ciò ci spinge a migliorare ulteriormente l’aspetto della comunicazione rispetto a questo tasto sensibile che toccheremo ancora per fornire agli anziani gli strumenti migliori per potersi difendere. Restiamo dell’idea che tematiche del genere debbano avere una diffusione il più capillare possibile. Ringraziamo la polizia di Stato per la collaborazione che ci ha garantito. Ne è venuto fuori un bel momento di divulgazione con consigli utili per tutti”. Erano presenti anche il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale Carmelo Caccamo. Il prossimo appuntamento, domani, giovedì 20 aprile, alle 10, nell’aula consiliare del Comune di Comiso. Relazionerà il vicequestore aggiunto Lorenzo Cariola, dirigente del commissario di Ps di Comiso.

Salva