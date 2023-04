Vittoria. Cancellata alla “Giovanni XXIII”. Garantita l’incolumità di alunni e lavoratori del cantiere

La FLC di Ragusa entra nel merito della decisione di aprire un cantiere nella IC “Giovanni XXIII di Vittoria, rimanendo fuori dalle polemiche suscitate a livello locale, per la posa in opera di una inferriata e relativi ingressi con cancelli. Garanzie sulla tutela degli alunni e dei lavoratori garantita dalla dirigente scolastica e dagli uffici del Comune.

“In seguito alla segnalazione della RSU dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Vittoria la FLC Cgil di Ragusa è intervenuta per acquisire informazioni relative alla situazione che si è determinata a seguito dell’avvio di un cantiere che interessa le due uscite dell’edificio sul lato di via Cavour.

Abbiamo così appreso della messa in opera di una struttura di protezione tramite inferriata con la predisposizione di cancelli.

Infatti fin dalle prime ore della mattina, prima dell’ingresso a scuola del personale e studenti, abbiamo interloquito con la Dirigente Scolastica e con gli uffici del Comune e abbiamo avuto tutte le rassicurazioni affinché la tutela degli alunni e dei lavoratori fosse garantita tanto che già stamattina gli accessi erano stati resi liberi in modo da poter garantire un deflusso rapido e sicuro.

Siamo intervenuti dal momento che sono state sollevate questioni sulla sicurezza ma ci tiriamo fuori dalle diatribe politiche locali; così come è nostra consuetudine abbiamo voluto conoscere lo stato delle cose interpellando prima di tutto la dirigenza in quanto primo soggetto responsabile della misure di sicurezza, lo abbiamo fatto con spirito costruttivo e di dialogo anche con il Comune.”

Salva