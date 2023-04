Venezuela. Quinta edizione Giochi ALBA: Russia nazione ospite

Il governo della Bolivia ha comunicato l’arrivo all’aeroporto internazionale di Caracas Simón Bolívar di Maiquetía, nello stato di La Guaira, della delegazione sportiva dello Stato plurinazionale della Bolivia che parteciperà ai V Giochi ALBA 2023 che si terranno dal 21 al 29 aprile, quest’anno con la partecipazione di 10 membri dell’Alleanza socialista e della Russia come nazione ospite. La delegazione plurinazionale è composta da più di 50 atleti e gareggeranno in 13 discipline che si svolgeranno in tre sedi ufficiali: Caracas (capitale) Miranda e La Guaira. Il capo della delegazione boliviana, Martín Michell, ha precisato che sono presenti “i valori dell’unione e della fratellanza. Le aspettative sono alte per quella che sarà una grande festa dello sport, riflesso dello scambio e della fratellanza dei popoli, aspetti fondamentali per questi giochi. ALBA dà molto di più”, ha concluso Michell. Da parte sua, il Ministro della Salute e dello Sport della Bolivia, Jeyson Auza, ha sottolineato che gli atleti “rappresentano la Bolivia e devono sentirsi profondamente orgogliosi di rappresentare lo Stato Plurinazionale di cui tutti facciamo parte, oggi siete ambasciatori della Bolivia in questi V Games ALBA sport”, ha detto. La delegazione boliviana è composta da 51 atleti di 13 discipline, tra atleti, allenatori, personale medico e tre team manager boliviani per un totale di 54 membri.

