Pozzallo, incontro coi titolari  degli stabilimenti balneari

Con l’approssimarsi dell’estate, si è svolta oggi, presso la stazione marittima del porto di Pozzallo, una riunione indetta dalla Capitaneria di porto di Pozzallo, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Comuni rivieraschi della Provincia, i rappresentanti delle forze di polizia e gli operatori balneari. L’incontro è stato organizzato per analizzare eventuali criticità e per chiarire eventuali dubbi sulle norme poste a tutela della sicurezza dei bagnanti (in particolare l’Ordinanza di sicurezza balneare in vigore già dal 2021) così da intervenire preventivamente ed arrivare preparati all’inizio della stagione estiva.

Inizialmente sono stati presentati i dati della scorsa stagione che ha visto impegnati gli uomini e le donne della guardia Costiera in quasi 3000 controlli, 20 persone tra diportisti e bagnanti

soccorsi ed una diminuzione delle infrazioni e degli illeciti, indice di comportamenti generalmente più attenti, consapevoli e responsabili.

L’obiettivo, quindi, è anche quest’anno confermare la stessa tendenza in termini di controlli in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare. Nello

specifico, le attività di controllo riguarderanno l’osservanza dei limiti di navigazione in prossimità della costa e la fascia riservata alla balneazione e le attività di locazione e noleggio

delle unità da diporto, con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni indicate nel Regolamento sull’utilizzo di tali unità in ambito locale.

Nell’ambito della riunione, il Comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Stefania Milione, ha poi richiesto uno sforzo alle amministrazioni comunali affinché

si adoperino al fine di organizzare un servizio di salvataggio nelle spiagge libere, dove statisticamente si registrano più incidenti, soprattutto in quelle località maggiormente frequentate dai bagnanti.

Tutti gli intervenuti hanno ringraziato i rappresentanti della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo per l’iniziativa che consente di mantenere un costruttivo rapporto tra

operatori e pubbliche amministrazioni, nell’ottica comune di permettere a tutti i turisti che affolleranno le spiagge iblee di trascorrere una serena stagione estiva.

