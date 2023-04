Pozzallo. Il Commissario per l’emergenza immigrazione Valenti in città

Visita a Pozzallo del Commissario per l’Emergenza dell’Immigrazione, Prefetto Valerio Valenti, Capo Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Il Prefetto Valenti era accompagnato dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, dal Questore Dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello e dalle Autorità delle Forze dell’Ordine provinciali.

Il Commissario ha visitato l’hotspot e subito dopo, in un incontro nei locali della Capitaneria di Porto, con la presenza delle massime Autorità Provinciali, ha assunto degli impegni in favore della città di Pozzallo e ha auspicato un maggiore raccordo tra Comune e Ministero dell’Interno.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha ringraziato il Prefetto Valenti per la sua presenza e per gli impegni assunti nei confronti di Pozzallo.

Dopo mesi di incomunicabilità, riprende un rapporto fra le due Istituzioni che è necessario e indispensabile per affrontare una stagione estiva che si preannuncia impegnativa sul fronte degli sbarchi.

