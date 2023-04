Vittoria, Siggia. Ufficio consulenza legale, tante anomalie

Dopo la deliberazione n. 50 di quest’anno della Giunta municipale e dopo la determinazione n.15 del sindaco, sempre di quest’anno, la consigliera comunale di Italia Viva, Sara Siggia, anche in rappresentanza del Collettivo per una Vittoria democratica, ha presentato una interrogazione a risposta scritta sull’ufficio di consulenza legale a cui si riferiscono i provvedimenti in questione e rispetto a cui era già stato proposto un esposto alle autorità competenti per presunte illegittimità. “Alcune delle adombrate conseguenze negative dell’operato dell’Amministrazione – scrive Siggia – si stanno già verificando, visto che il nuovo dirigente del settore contenzioso nominato dal sindaco, verosimilmente anche a seguito delle illegittimità concernenti la nomina e il fatto che lo stesso non potesse assumere l’incarico, non risulta essere stato inserito nell’albo speciale degli avvocati presso il Foro di Ragusa e non solo ciò rende inidoneo il dirigente Cascio a dirigere il settore Contenzioso ma anche il Comune è costretto per molti incarichi a dovere conferire incarico esterno oneroso con danno erariale, laddove invece precedentemente il contenzioso veniva gestito dal dirigente interno. Inoltre, mi sono recata presso la sede del nuovo settore della consulenza legale creato con la delibera n. 50, ma non ho trovato nessun dipendente e nessuna struttura idonea a svolgere l’attività del neocostituito settore. C’era solo una stanza disadorna e sguarnita di qualsiasi dotazione atta a svolgere i delicati compiti dirigenziali. Inoltre, da informazioni assunte dal personale che opera presso l’immobile e gli altri uffici ove è allocata la stanza che dovrebbe ospitare il settore “consulenza legale”, ho appreso che la dirigente spostata presso quel settore è in malattia ma che comunque sarebbe impossibilitata ad operare poiché solo formalmente è stata assegnata una dipendente in forza al settore, ma nessuna pratica reale è stata assegnata in istruzione al detto settore, così come nessuna vera e propria risorsa economica o strumentale, e che comunque nessuna attività lavorativa è stata vista svolgere nella stanza dedicata al settore “consulenza” e nessuno operarvi. In buona sostanza pare trattarsi a tutti gli effetti di una “stanza chiusa” e null’altro. In più, dall’albo pretorio non risultano pubblicate determine o proposte per la Giunta provenienti dal settore “consulenza legale”. Pertanto, come purtroppo facilmente prevedibile e denunciato, la delibera di Giunta n. 50 pare aver istituito una scatola vuota punitiva, piuttosto che un vero e proprio settore”.

“Ecco perché – aggiunge Siggia – ho rivolto una interrogazione al sindaco per capire quante pratiche e consulenze siano state assegnate al neocostituito settore che il primo cittadino avrà considerato strategico visto che lo ha creato ad hoc, quanti pareri legali sono stati richiesti e da quali settori, dirigenti o amministratori. E, ancora, vorrei capire quali risorse economiche, mezzi strumentali e lavorativi, quale personale con quali mansioni e qualifiche è stato effettivamente assegnato al neocostituito settore. In particolare, se le unità lavorative assegnate prestano servizio esclusivo presso il nuovo settore o in condivisione con altri. Sarebbe utile, poi, comprendere, quali risultati amministrativi ha prodotto il nuovo settore dalla sua istituzione sin qui, atteso che sono trascorsi 2 mesi e la mancanza per malattia del dirigente non può costituire impedimento al normale svolgersi delle attività e che le sue funzioni durante il periodo di malattia sono state delegate dal sindaco al dirigente Cascio e in ultimo al segretario generale. Infine, sarebbe opportuno capire quante e quali sono le pratiche affidate ad avvocati esterni all’ente a decorrere dalla determina del sindaco di conferimento delle funzioni al dirigente dott. Cascio del settore contenzioso e quali impegni di spesa e previsioni di onorari sono stati assunti”.

