Visita dell’assessore regionale Aricò al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria

Ha fatto tappa anche al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, in visita oggi in provincia di Ragusa.

“L’assessore Aricò ha iniziato il suo tour proprio dal Mercato di Fanello,

– dice Giuseppe Zarba, Presidente dell’Associazione Concessionari Ortomercato – cuore pulsante dell’economia del nostro sud est. Ha visitato la struttura accompagnato dal sottoscritto, dal senatore Salvo Sallemi e dal deputato regionale Giorgio Assenza, ed ha ascoltato alcuni operatori. L’esponente del governo regionale ci ha dato delle importanti rassicurazioni sul prosieguo dell’iter del progetto che riguarda il rifacimento dei tetti, le pensiline, la riasfaltatura e l’illuminazione a led. La struttura mercatale che è il faro trainante dell’economia siciliana, necessita di un intervento immediato e non può essere trascurata. Ci auspichiamo – conclude Zarba – che l’opera venga realizzata al più presto e che vengano rispettati i tempi

Salva