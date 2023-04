Poeta Lauretta, amico di Scalfari e La Pira, nel libro di Pisana

“Carmelo Lauretta. Figlio illustre di Comiso”. Poesia, narrativa epistole, Operaincerta editore, libro di Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, è stato presentato lo scorso 12 aprile al Teatro Naselli di Comiso alla presenza di un numeroso pubblico.

“E’ stata una esperienza meravigliosa – ha dichiarato Domenico Pisana – soprattutto per aver appreso ufficialmente dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che il mio libro è servito a rendere operativa la pratica di in corso relativa all’intestazione a Carmelo Lauretta di una strada della città di Comiso. Mi sono molto emozionato. E’ vero che mi sono occupato di poeti e poetesse italiani e stranieri in diverse pubblicazioni con saggi e monografie, ma Lauretta non è stato solo un poeta amico tra tanti, è stato, insieme al poeta modicano di adozione Saverio Saluzzi, il mio Maestro ed io il suo discepolo, una persona dalle rare qualità. E’ stato lui ad accreditarmi ‘Nella Sognante casa delle Muse’, titolo della mia prima raccolta poetica del 1985, introdotta da una sua prefazione. Carmelo Lauretta – ha proseguito Pisana – era amico, come testimoniato dal figlio Raffaele – dell’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per aver condiviso la stanza e lo studio durante gli studi all’Università cattolica del Sacro Cuore; era amico di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze e Padre costituente, e nella cui casa soggiornò per un periodo di tempo; era amico di Gesualdo Bufalino, ed io ho ha avuto l’onore di intrattenere con lui un rapporto di amicizia intenso e affettuoso con un epistolario durato 27 anni”.

Ha moderato la serata il giornalista de “La Sicilia”, Antonello Lauretta; hanno portato i saluti Maria Stella Micieli, presidente della Pro Loco Comiso e Tina Vittoria D’Amato, Presidente del club Unesco per Comiso, mentre il sindaco Maria Rita Schembari, nel presentare il libro ha usato due termini che hanno centrato il senso del volume, ossia “devozione” e “discepolo”, riferiti all’autore del volume.

“Ho sentito l’affetto dei familiari e dei nipoti di Lauretta, del figlio Raffaele, di Lucia e Carmelo, di Salvatore Campanella, avvocato di Modica e mio compaesano, i quali hanno ritrovato nel mio testo il poeta, lo scrittore, il saggista, il critico letterario, l’uomo di grande fede cristiana, la persona colta, umile, saggia, che ha speso la sua vita anche nella solidarietà verso il prossimo”.

Gianni Battaglia ha interpretato magistralmente poesie ed epistole del volume di Pisana scelte per la serata, che il pianista Andrea Strada ha reso veramente gradevole con i suoi intermezzi musicali.

Carmelo Lauretta insieme a Bernardino Giuliana, Angelo Rizzo, Ignazio Buttitta, Alessio Di Giovanni, Santi Calì e Ignazio Russo, è tra i maggiori poeti dialettali della Sicilia.

Nato a Comiso nel 1917 e morto nel 2011, si era laureato in Lettere all’Università Cattolica di Milano nel 1939, insegnando per quarant’anni lettere in Istituti Statali; dopo la Liberazione è stato vicesindaco di Comiso. Ha collaborato al Vocabolario Siciliano di Giorgio Piccitto, a cura del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, al quotidiano La Sicilia, ai periodici Giornale di poesia siciliana di Palermo, Arte e folklore di Sicilia di Catania, Dialogo di Modica e ad altri giornali nazionali e locali.

Ha pubblicato libri di poesia, narrativa, saggistica e critica letteraria sin dal 1938. Sue liriche sono state tradotte in greco da Kostas Stamatis, in sloveno da Vinko Velicic, in inglese da Alessandro Caldiero, in francese da Mazambi K. Makila, in tedesco da Robert Grabski, in giapponese da Gjosho Morishita e in russo da Tatiana Antonova. Diversi premi letterari, riconoscimenti e onorificenze hanno segnato il suo lungo cammino letterario.

