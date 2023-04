Sciopero Ragusana Operai S.Giorgio. La Coop attacca i sindacati

Sullo stato di agitazione ed alle due giornate di sciopero proclamate per i giorni 17 e 18 aprile 2023 da FILT CGIL e CUB Trasporti di Ragusa, interviene la Ragusana Operai San Giorgio. “Laddove i rappresentanti sindacali di FILT CGIL e CUB Trasporti, in nome e per conto di una parte minoritaria di lavoratori, ci accusano di non corrispondere un equo salario in relazione alle attività lavorative svolte – dice la cooperativa – dimenticano, o scelgono deliberatamente di non ricordare, che all’esito della aggiudicazione della gara bandita da Versalis per i servizi di pulizia e facchinaggio avvenuta nell’anno 2017, e’ stato applicato, ed applichiamo tutt’ora, ai dipendenti il CCNL di riferimento per i servizi e le lavorazioni oggetto di appalto, sottoscritto a livello nazionale da un lato da Lega Coop, cui la sottoscritta cooperativa aderisce, e dall’altro dalle dalla stessa CGIL, da CISL e da UIL.

Ne consegue che laddove oggi FILTCGIL invoca un CCNL diverso da quello applicato, dimentica, o sceglie deliberatamente di non ricordare, che il CCNL oggi contestato è stato condiviso, sottoscritto e concordato dallo stesso sindacato di appartenenza.

– Contrariamente a quanto fatto in passato dai precedenti operatori nel più assoluto disinteresse delle medesime rappresentanze sindacali, ognuna delle prestazioni retributive ed indennitarie previste in contratto è stata regolarmente corrisposta dalla sottoscritta cooperativa la quale, peraltro, in sede di cambio appalto ha integralmente assorbito tutti i lavoratori precedentemente posti alle dipendenze del precedente aggiudicatario, circostanza questa per nulla scontata né dovuta, trasformando al contempo tutti i contratti a tempo determinato, con orario part-time, in contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno”.

