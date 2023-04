Pozzallo, sbarcati 305 migranti

Trecentocinque migranti sono giunti ieri nel porto di Pozzallo a bordo di nave Diciotti della Guardia Costiera. La nave è attraccata nella banchina di Riva poco prima delle 8. Presenti, come sempre, per l’assistenza logistica e il supporto sanitario, alcune organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana. I volontari dispongono di due Ambulanze (Misericordia di Modica e Misericordia di Rosolini), mentre per la logistica in banchina, oltre al Gruppo Comunale di Pozzallo, sarà presente anche il Gruppo Comunale di Ragusa con 3 volontari. Presente, per le attività di coordinamento, anche un funzionario della sede di Ragusa del DRPC Sicilia. I migranti, 296 uomini, 1 donna : 8 minori (di cui 5 non accompagnati) secondo quanto hanno dichiarato alle autorità provengono da Siria, Bangladesh, Egitto, Palestina, Pakistan ed Iraq.

