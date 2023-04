Giornata Mondiale dell’arte per ricordare l’eredità creativa di Leonardo

La Giornata mondiale dell’arte si celebra ogni 15 aprile per ricordare l’eredità creativa di Leonardo da Vinci con varie iniziative per sottolineare l’importanza dell’arte e del pensiero creativo. La data è stata proposta come celebrazione nel 2012 dall’Associazione Internazionale delle Arti Plastiche e ufficializzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura nel 2019. Questa giornata è stata scelta per commemorare uno dei più grandi artisti e icone del Rinascimento, il nostro Leonardo (1452-1519), che eccelleva nella pittura, la scultura, l’architettura e il design. Gli specialisti ritengono che ci siano molti tipi di arte, che sono classificati come belle arti e arti applicate. Tra i primi ci sono i più noti: pittura, scultura, musica, arti dello spettacolo, letteratura, architettura e cinema. Lo sviluppo di nuove espressioni artistiche legate alla modernità ha permesso di aggiungere a questo rapporto la fotografia e il fumetto. L’architettura utilizza l’ingegno e la finezza estetica per creare edifici armoniosi, suggestivi e funzionali. Oltre a luoghi noti come le piramidi egizie e Teotihuacán, il castello di Himeji in Giappone, la Sagrada Familia di Barcellona, ​​il museo Guggenheim di New York, la Sydney Opera House e Brasilia. La danza permette di comunicare la bellezza attraverso l’espressione corporea, che sia o meno accompagnata dalla musica. Opere eccezionali in questo campo hanno creatori come Domenico da Piacenza, Marius Petipa, Agrippina Vaganova o Hanya Holm, ma anche maestri della samba brasiliana, del tango argentino o della rumba cubana.

