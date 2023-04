Csen Ragusa. Corso massaggio sportivo, consegnati i diplomi

Si è concluso con la consegna dei diplomi di partecipazione il corso di massaggio sportivo promosso dal comitato provinciale Csen di Ragusa che, ancora una volta, ha cercato di esaltare questa pratica che continua a suscitare sempre più interesse. All’appuntamento di consegna degli attestati dopo il completamento del percorso a numero chiuso di operatore del massaggio sportivo c’erano il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, e Gianni Cassisi, responsabile del settore Discipline bio naturali del Csen provinciale. E’ stato evidenziato come si tratti di un tipo particolare di massaggio eseguito su specifiche regioni corporee al fine di migliorare la performance atletica. A ricevere l’attestato Roberta Puccia, Agnieszka Anna Zapart, Aliseo Leocata, Christoper Brondi e Davide Massaro. “E’ stato – afferma il presidente Cassisi – un momento molto interessante che, ancora una volta, ha posto in evidenza i numerosi benefici del massaggio sportivo. Siamo soddisfatti per l’attenzione che abbiamo ricevuta e che ci lascia ben sperare in vista della ripetizione di altre iniziative del genere che, come abbiamo appurato, sono di sicuro impatto”. Un corso caratterizzato dalla presenza di docenti nazionali Csen: Daniele Ciotoli per il massaggio sportivo; Sergio Coniglio per il massaggio thailandese con olio; Maria Gabriella Caruso per il massaggio connettivale oltre al taping; Gaetano De Simone per il massaggio decontratturante; e Ornella Mauro, responsabile nazionale settore Discipline bio naturali Csen, per il drenaggio arti nello sport.

