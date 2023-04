Un gruppo di ciclisti modicani in visita all’Ospedale Maggiore

Un gruppo di ciclisti modicani è stato ricevuto, questa mattina, dal presidente Francesco Tona, dal vice Antonino Modica, dal direttore sanitario Giovanni Stracquadanio e da alcune operatrici nei locali dell’Avis di Modica. I bikers, che fanno parte di una nutrita schiera di oltre trentacinque ciclisti, hanno raggiunto la struttura dopo un bel giro in bici tra le strade delle province di Ragusa e Siracusa.

L’Avis, che ha sponsorizzato i nuovi completini, ha incontrato la rappresentanza dei ciclisti prima della grande avventura che alcuni di loro effettueranno il prossimo mese. Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Giuseppe Fede, Giovanni Gennuso, Gaetano Lasagna, Fabio Nifosì e Giorgio Ruta saranno impegnati infatti nella 52esima edizione della Granfondo Internazionale Nove Colli che si terrà il 21 maggio a Cesenatico, in Emilia Romagna. La gara, estremamente impegnativa, si svolgerà su 200 km con 3880 metri di dislivello, con salite che mettono alla prova qualsiasi atleta – anche i più preparati – ma che indubbiamente regalerà a tutti i bikers emozioni indimenticabili. I ciclisti stanno poi pianificando altre iniziative, anche al di fuori della Sicilia, per portare i colori modicani in giro per l’Italia.

