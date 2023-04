E’ stato individuato colui che alla vigilia del Giro di Sicilia, aveva forato i pneumatici in una decina di automobili in sosta a Vittoria. Si tratta di un 29enne del Gambia. Aveva preso di mira le gomme di auto a di Poste italiane, oltre a riservare lo stretto trattamento ad altre due macchine di privati. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento.

