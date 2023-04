Eletta la segretaria della FP CGIL di Ragusa e la presidenza

La F.P CGIL di Ragusa ha proceduto a completare gli organi statutari dopo la riconferma a segretario generale della categoria, al termine del congresso provinciale, di Nunzio Fernandez.

Sono stati eletti all’unanimità prima il Presidente del direttivo provinciale nella persona di Lino Carpino, e della sua vice, Stefania Serra, si è poi proceduto all’approvazione del bilancio e quindi all’elezione della segreteria. Sono eletti all’unanimità: Rosario Leggio, Anita Tumino, Laura Nania, Anna Lombardo.

I quattro componenti accompagneranno il Segretario Generale Nunzio Fernandez nell’attività sindacale della Funzione Pubblica di Ragusa-

Presenti ai lavori il segretario confederale, Francesco Maltese e il segretario Regionale della FP CGIL, Gaetano Alioto.

L’assemblea, molto partecipata, è stata caratterizzata da un dibattito che ha affrontato alcune importanti tematiche quale l’Autonomia differenziata che sarà il tema della manifestazione prevista per il 15 aprile a Caltanissetta, ma anche la prossima manifestazione del 1 maggio, Festa del Lavoro, che si terrà ad Acate, divenuto luogo simbolo per via della scomparsa di Daouda Diane, l’ivoriano di cui non si hanno notizie dal 2 luglio scorso.

Il segretario Nunzio Fernandez ha relazionato sulle problematiche che per gli Enti locali riguardano per lo più lo stato finanziario degli enti, alcuni in dissesto altri in costante riequilibrio finanziario; evidenziata la carenza di Personale e la difficile condizione dei lavoratori in part time involontario che attende da fin troppo tempo una piena stabilizzazione. Altra problematica affrontata nella relazione riguarda i precari che operato al tempo del covid della Sanità, la carente dotazione organica e le problematiche dei tetti di spesa più volte rappresentati dal governo regionale, che nei fatti impedisce l’assunzione di Personale.

Annunciati nel mese di maggio due importanti riunioni riguardanti la formazione agli RSU della FP CGIL. Analoghe attività formative sono state annunciate per l’ambito delle Funzioni Centrali, tra le iniziative per il Personale delle funzioni centrali è stato fatto cenno sulla intenzione di programmate delle giornate di studio dedicate alla contrattazione decentrata.

Salva