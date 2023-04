Il Vescovo Rumeo incontra Modica

Venerdì 14 aprile ci sarà la visita ufficiale di mons. Salvatore Rumeo alla Città di Modica.

Il presule netino ha fatto la sua prima visita in città già ieri durante l’edizione serale della Madonna Vasa Vasa, che come RTM abbiamo seguito in diretta con la neonata web tv.

Il programma della visita di Mons. Salvatore Rumeo è molto denso di impegni l’inizio è previsto per le ore 10 presso il monastero delle Benedettine dove incontrerà i Sacerdoti e i Diaconi della città della Contea.

In seguito nel pomeriggio alle 16.30 il Vescovo visiterà le opere caritative e assistenziali del territorio della città, alle 18 ci sarà l’incontro in Municipio con i Consiglieri Comunali.

A fine giornata alle 19.00 ci sarà la celebrazione cittadina presieduta dal Vescovo, presso la Chiesa Madre San Pietro.

Salva