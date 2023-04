Modica, Fratelli d’Italia “tentennante” per sostenere Gerratana

E’ sempre calda la piazza politica in vista delle Amministrative di maggio. A Modica si lavora per definire liste e accordi ma l’ultima novità in ordine di tempo è la posizione di Fratelli d’Italia, in città rappresentata da Tato Cavallino, che ha avanzato perplessità circa il sostegno al candidato sindaco, Nino Gerratana. Pare che i due maggiori esponenti in provincia di FdI, il parlamentare regionale Giorgio Assenza e il senatore Salvatore Sallemi, siano di opposte opinioni. Se il secondo era per l’accordo, Assenza non sarebbe dello stesso avviso per cui, alla fine, potrebbe saltare tutto e, allora, si dovrebbe valutare come si posizionerebbe il partito di Giorgia Meloni.

Gerratana, con l’appoggio di Fratelli d’Italia, avrebbe potuto avere il sostegno di almeno due liste ed in caso di defaillance sarebbe presente alla competizione con una sola. Tutto dovrebbe decidersi, su questo fronte, martedì prossimo.

Lo scopriremo solo vivendo.

Salva