L’On. Gadda a confronto con le aziende florovivaistiche iblee

Giornata molto produttiva quella che ha visto per protagonista, a Vittoria, l’on. Maria Chiara Gadda che, espressione di Italia Viva, ha incontrato alcuni dei rappresentanti del mercato ortofrutticolo di Fanello con i quali ha assunto degli impegni precisi per farsi portavoce di tutta una serie di problematiche che le sono state rappresentate attraverso la commissione Agricoltura della Camera dei deputati di cui è vicepresidente. Ad accompagnare l’on. Gadda nella visita i coordinatori provinciali di Italia Viva, Salvo Liuzzo e Marianna Buscema, oltre a Sara Siggia, consigliere comunale a Vittoria, ma, soprattutto, referente regionale di Italia Viva per le problematiche agricole. La vicepresidente, poi, ha visitato alcune aziende con i rappresentanti delle quali aveva già avuto modo di intrattenere dei rapporti in ambito parlamentare e che, quindi, per questo motivo, l’hanno accolta con ancora più soddisfazione. A testimonianza di ciò il fatto che si sia rafforzato il legame di lavoro comune rispetto agli obiettivi da raggiungere per sanare una serie di anomalie del comparto. Ha, inoltre, incontrato alcuni dei candidati sindaci che sono sostenuti da Italia Viva come Salvo Liuzzo a Comiso e Riccardo Schininà a Ragusa. “Ci riteniamo molto soddisfatti di questa visita – commentano all’unisono Liuzzo, Buscema e Siggia – e lo riteniamo soltanto un primo tassello di un mosaico di impegni molto più ampio nei confronti del nostro territorio. Anche perché l’onorevole Gadda si sta occupando di portare in Parlamento un disegno di legge sul settore florovivaistico e abbiamo cominciato già dalla giornata di mercoledì scorso a fornire alcuni contributi in merito. Abbiamo, poi, intenzione di farla incontrare con le nostre aziende del settore per cercare di garantire la massima collaborazione possibile affinché il settore florovivaistico, che fa i conti con numerose esigenze, possa a sua volta essere ascoltato nella maniera più adeguata”.

