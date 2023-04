Al via i lavori per il centro dei ragazzi presso l’ex Foro Boario di Modica

Oltre 2 milioni e 700 mila euro di fondi proveniente da Agenda Urbana per finanziare la realizzazione di una città dei ragazzi nei locali che ospitavano fino a qualche anno fa il mattatoio comunale in Via Fontana. Con un ribasso d’asta del 34% sono stati assegnati i lavori che andranno a completare ed arricchire ulteriormente il parco Padre Basile. Un centro di aggregazione, un centro culturale e ricreativo al servizio dei ragazzi non solo del quartiere Fontana ma dell’intera Città di Modica: “Uno spazio unico nel suo genere – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – perché mai prima d’ora a Modica avevamo avuto un centro così all’avanguardia e ricco di opportunità. Al parco naturale, all’anfiteatro, al campetto di calcio, allo skate park si aggiungerà quindi la nuova struttura che sorgerà nei locali che una volta furono il mattatoio comunale. Grazie a questo ulteriore stanziamento completeremo la riqualificazione dell’intera area e del quartiere che già dall’apertura del parco naturale è tornato a rivivere. Uno dietro l’altro si stanno appaltando i lavori programmati e finanziati con fondi comunitari che stanno cambiando il volto della Città trasformandola in una Città all’avanguardia e a misura di famiglia. Ulteriore soddisfazione che molti di questi lavori sono stati assegnati a ditte modicane contribuendo così a movimentare l’economia locale”.

