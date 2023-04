Meditazione del Venerdì Santo del rev.do Ottar Mikael Myrseth

Mileto di Sardi dice questo sul Venerdì Santo nella sua famosa omelia pasquale: “Perché quando il popolo non tremava, la terra tremava. Quando il popolo non temeva, i cieli avevano paura. Quando il popolo non si stracciò le vesti, l’angelo si stracciò le sue. Quando il popolo non si lamentava, il Signore tuonava dal cielo e l’Altissimo dava voce”.

Ma l’uomo sulla croce chiede perdono per gli assassini e rinuncia alla sua vita per gli innocenti. Senza aspettarsi nulla in cambio. Ama, ma non si aspetta di essere amato. Ha rinunciato alla sua vita celeste per un’umiliazione terrena. Ha rinunciato alla sua innocenza per essere crocifisso come colpevole. Ha rinunciato alla sua purezza per essere ucciso come peccatore. Ha lasciato andare i suoi amici mentre lui stesso veniva arrestato. Li lascia vivere mentre lui muore.

L’ultima parola di Gesù sulla croce è stata: “È finita!”. Ha fatto della croce un segno di riconciliazione. Le profezie si sono compiute. Il piano di Dio è stato portato a compimento. Ciò che Mosè ha intravisto quando ha sollevato il serpente di rame sull’asta nel deserto, è diventato realtà. Ciò che Abramo ha intuito quando non ha dovuto sacrificare Isak, ha avuto la sua risposta. L’ultimo dei colpi di Noè nella costruzione dell’arca è stato martellato nella croce del Golgata.

La riconciliazione è possibile per coloro che si lasciano riconciliare.

Questa croce è diventata il segno per i seguaci. “Se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà”. I seguaci di Gesù sono persone che hanno visto il volto dell’amore e hanno sperimentato la forza della riconciliazione nella loro vita.

Nostro Signore, il Portatore di Croce, ci invita a vivere una vita libera da preoccupazioni personali.

Egli insegna che la lussuria è un fardello più pesante dell’amore, l’odio un carico più pesante della riconciliazione e la vendetta più pesante del sacrificio di sé.

Questo è il suo giogo. Questo è il segno di croce del Venerdì Santo.

+ Ottar Mikael Myrseth, ECLJ,

Vescovo della Chiesa Cattolica Nordica, Diocesi Scandinava