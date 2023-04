Concorso illegittimo per dirigenti al Comune di Pozzallo

E’ illegittimo il procedimento per quattro dirigenti o posizioni organizzative disposto dal Comune di Pozzallo. Le figure erano individuate provenivano da altri enti ma tutto è risultato inutile. Insomma non se ne fa nulla. In particolare si doveva procedere a “riempire” i vuoti dirigenziali: due all’Ufficio Tecnico Comunale (erano stati individuati, una figura proveniente da Siracusa e una da Modica); uno per la polizia locale, proveniente dal Comando di Siracusa, che aveva già preso servizio, ed una quarta, proveniente dalla provincia di Siracusa che, però, non ha mai preso servizio poichè in maternità.

