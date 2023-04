Tornano le visite guidate negli orti sociali Proxima Ragusa

L’arrivo delle belle giornate ha consentito di dare il via a una delle attività preferite dagli operatori degli orti sociali Proxima. In via Grazia Deledda a Ragusa, infatti, sono tornate, con l’arrivo della primavera, le visite didattiche che consentono a studenti, grandi e piccoli, di osservare il lavoro svolto e di acquisirne consapevolezza. Questa volta, la condivisione è stata fatta con una classe infanzia dell’istituto Paolo Vetri guidata dal responsabile degli orti sociali, Marcello Firrincieli, che ha avuto modo di illustrare tutti i segreti esistenti e quale e quanta la cura che chi opera in questa realtà riesce a profondere. “E’ stata – afferma Firrincieli – una piacevole passeggiata alla scoperta del nostro progetto. Posso dire che è stato immenso l’entusiasmo e la curiosità dimostrata dai piccoli nell’apprezzare le varie coltivazioni in campo aperto e poi ci è molto piaciuto lo stupore che hanno dimostrato nello scoprire il funzionamento del sistema di coltivazione dell’acquaponica che si avvale delle sostanze organiche rilasciate dai pesci per fertilizzare l’acqua in cui sono messe a dimora le piantine nella serra adibita all’idroponica. Una bella giornata a cui, ora che la stagione più calda sta per arrivare, ne seguiranno molte altre considerato che sono già numerosi gli appuntamenti prenotati per visite guidate da parte di varie scolaresche”.

Salva