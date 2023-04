Progetto Erasmus+. Tappa del “Grimaldi” di Modica in Bulgaria

Si è da poco conclusa la mobilità in Bulgaria, nella capitale Sofia, che rientra nel progetto Erasmus+ “Green energy = Green Life” e che ha visto coinvolti 8 studenti dell’Istituto e 4 docenti accompagnatori, prof. Iacono, prof.ssa Novello, prof. Sasso e prof.ssa Tidona dell’IPS “Principi Grimaldi” di Modica. Qui i ragazzi si sono incontrati con altri studenti della loro età provenienti dalla Turchia, Macedonia del Nord e Romania per approfondire insieme tematiche inerenti la sostenibilità e la Green Energy, con l’ulteriore possibilità di scambi culturali e sociali.

Durante la prima giornata tutti i team sono stati accolti presso la scuola ospitante, il “Liceo Professionale di Ecologia e Biotecnologie”, dai docenti e dagli studenti con balli e canti tipici della tradizione bulgara. Si è dato così avvio ad una settimana all’insegna di workshop dedicati alla Green Energy, esperimenti in laboratorio e visite guidate inerenti al tema. Nei dintorni di Sofìa si trova la “Distribution Company for Waste Treatment” dove è stata organizzata una visita guidata ricca di spunti di riflessione sul riciclo dei rifiuti e sull’importanza della raccolta differenziata. Altrettanto interessante è stata la visita alla compagnia elettrica “Electrohold” dove alcuni ingegneri hanno mostrato i risvolti positivi di un uso consapevole delle energie rinnovabili. Argomento questo successivamente approfondito presso la “University of forestry” attraverso delle lezioni tenute da docenti universitari. La giornata si è conclusa con un mini tour della città ospitante, tra boulevard, chiese ortodosse, moschee e sinagoghe, che hanno rivelato quanto multietnica sia la capitale bulgara. Il valore aggiunto dell’esperienza è stata la visita di uno dei luoghi simbolo della Bulgaria: il Monastero di Rila che, fondato più di 1000 anni fa, è attualmente il più famoso ed esteso monastero ortodosso dei Balcani.

Gli studenti hanno partecipato con molto entusiasmo a tutte le attività proposte, confrontandosi con realtà diverse dalla loro, socializzando e interagendo in lingua inglese, lingua ufficiale dei progetti Erasmus, e soprattutto hanno colto l’occasione per fare nuove amicizie.

Come sempre, la settimana si è conclusa con la cena di gala, tenutasi presso l’hotel “Forum”: tra lacrime e abbracci, studenti e professori si sono dati appuntamento alla tappa conclusiva che si terrà a Modica nella seconda settimana di maggio.

Salva