Città di Comiso calcio vince contro il Palazzolo

Il Città di Comiso calcio si avvia al rush finale con animo propositivo, specialmente dopo la vittoria di domenica pomeriggio presso lo stadio Peppe Borgese, contro il Palazzolo, match valido come tredicesima giornata di campionato Eccellenza, girone B, ritorno.

Il match si conclude con il risultato di 1-0, a favore della formazione Verdearancio, che passa in vantaggio al ventunesimo del secondo tempo grazie al calcio tirato su rigore da Ciccio Diara, e portando dunque la squadra a più tre.

“Il match di domenica era uno scontro fondamentale per archiviare al 98% questa salvezza- ha commentato mister Francesco Tudisco- “Salvezza meritata. Una partita in cui sarebbe stato giusto un altro tipo di risultato, nel senso che 1-0 dice poco, se pensiamo che la dovevamo vincere con almeno due o tre gol di scarto. Siamo stati spreconi, probabilmente perché c’era la foga, l’ansia e la frenesia, aspetti che questa squadra non deve possedere, di chiudere la partita. Ovviamente sono contento del risultato, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene e la squadra ha capito come muoversi e come difendersi in campo. Grande prestazione di tutti i ragazzi. L’obiettivo della salvezza sembrava difficile all’inizio quando sono arrivato qui, non dimentichiamoci che questa squadra l’ho presa che aveva solo 11 punti in classifica, era allo sbando dal mio punto di vista. In questi mesi abbiamo lavorato sodo, e da qualche mese stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro, quindi sono felice, specialmente nel sapere che i ragazzi mi hanno seguito, e anche che la strada che abbiamo intrapreso mesi fa alla fine si è rivelata quella giusta. Fondamentalmente io la concepisco più come vittoria, che come salvezza.

Che momento stiamo vivendo? Sicuramente un momento felice, dove si stanno enfatizzando ancora di più le qualità di questa squadra, sia come singoli che come gruppo.

Sabato andremo a Milazzo ad affrontare una squadra che, almeno sulla carta, è salva, al 98% come noi del resto, e poi in casa cercheremo di chiudere in bellezza un anno travagliato, ma felice e propositivo”.

