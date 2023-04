Tradizioni e riti Pasquali inclusivi nelle scuole di Comiso

Tradizioni e riti Pasquali nelle scuole, all’insegna dell’inclusione. “Un lavoro dal quale si evince la grande passione delle insegnanti e l’ottimo lavoro di accoglienza e integrazione”. Lo afferma il Sindaco di Comiso Mariarita Schembari

“Un venerdì all’insegna dei riti e delle tradizioni Pasquali – spiega il primo cittadino di Comiso – che ha visto la partecipazione di tutti i piccoli alunni della scuola dell’infanzia. Sotto l’egida della fratellanza e della pace, gli scambi dei simboli Pasquali che abbracciano ogni confessione religiosa, sia alla scuola Monserrato, sia all’asilo Don Giovanni Bosco. I piccoli si sono donati il “pane della pace e dell’amicizia” che è segno di amore e fratellanza. Progetto più articolato invece – continua Maria Rita Schembari – quello della scuola Senia dove, grazie al laboratorio “chocolat day” ideato e organizzato dalla maestra Silvana Mazza, durato quattro giorni e conclusivo di un progetto ancora più ampio sull’arte di Pasqua, i giovanissimi studenti hanno realizzato le uova di cioccolato, sotto la eccellente guida del pasticciere comisano Vincenzo Barone e la collaborazione di Martina Occhipinti. Da donna molto legata al mondo della scuola e dell’insegnamento – ancora il primo cittadino- non posso che elogiare l’entusiasmo con il quale operano quotidianamente le insegnanti, e la capacità di coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie. In questo caso, è veramente encomiabile l’attività di inclusione finalizzata all’integrazione e all’amicizia tra tutti i bambini. Del resto – conclude il sindaco – è anche il percorso che ho scelto di seguire in questi anni del mio mandato durante i quali ho lavorato per la convivenza pacifica tra le diverse comunità di Comiso. E’ un bel segnale, un segnale di apertura e di civiltà che il nostro comune ha lanciato in tutti gli ambiti”.

Salva