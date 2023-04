A Vittoria il Vicepresidente Agricoltura alla Camera dei Deputati Gadda

L’on. Maria Chiara Gadda, vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati ed espressione di Italia Viva, sarà ospitata mercoledì 5 a Vittoria. A fare gli onori di casa i coordinatori provinciali del partito renziano, Marianna Buscema e Salvo Liuzzo oltre a Sara Siggia, consigliera comunale ma, soprattutto, responsabile regionale per l’agricoltura di Italia Viva. “Sarà una giornata – sottolineano Buscema, Liuzzo e Siggia – dedicata al comparto e, per questo motivo, in mattinata faremo in modo che l’on. Gadda possa incontrare numerosi agricoltori allo scopo di raccogliere le istanze di un territorio in cui il settore da sempre esercita un ruolo di primo piano dal punto di vista economico. Visiteremo, inoltre, il mercato ortofrutticolo di Fanello e, anche in questo caso, faremo sintesi rispetto alle problematiche segnalate dal comparto cosicché le stesse possano diventare oggetto di trattazione in seno alla commissione Agricoltura. Nel pomeriggio, poi, l’on. Gadda parteciperà al convegno che, promosso da Food Innova e avente per tema la questione della sicurezza e dello spreco alimentare, oltre che della nuova Pac, si terrà al teatro comunale”. “Anche in questa occasione – continuano Buscema, Liuzzo e Siggia – stiamo dimostrando che per noi la politica non è da fare per le passerelle elettorali ma per raccogliere gli umori e le difficoltà di un territorio così da trasferirle a Roma, come in questo caso, piuttosto che a Palermo. La presenza dell’on. Gadda, nella fattispecie, è molto importante perché testimonia la vicinanza di Italia Viva alla provincia di Ragusa e alle sue problematiche. Una città come Vittoria, che pone l’agricoltura al centro, ha costante bisogno di un raccordo con Roma e con la necessità di individuare delle soluzioni di largo impatto che interessino tutti gli operatori del settore”.

Salva