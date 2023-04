Santa Croce. Rimozione micro discariche, prosegue la bonifica

Prosegue l’opera di rimozione delle micro discariche a cielo aperto del territorio. In questi giorni la squadra di Tutela del territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con in testa l’assessore all’Ambiente Francesco Dimartino, ha rimosso alcuni cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade meno trafficate, bonificando le aree. L’ultima di queste è stata eliminata lungo un’arteria periferica, nei pressi del Mulino vecchio. “E’ una vera e propria lotta senza quartiere quella che abbiamo intrapreso – dice il sindaco Peppe Dimartino – per la quale chiediamo ovviamente anche la collaborazione della cittadinanza e di tutti coloro che da qui ai prossimi mesi verranno a soggiornare nel nostro territorio. In questi ultimi mesi non sono mancate ovviamente le sanzioni, dopo l’installazione del sistema di videosorveglianza nei siti sensibili, ma è necessario soprattutto un cambio di mentalità e di senso di rispetto verso la cosa pubblica”. Il programma delle rimozioni proseguirà in queste settimane, intensificandosi particolarmente nei giorni delle festività pasquali e dei prossimi ponti di primavera.

Salva