Primavera nel barocco ibleo, un successo la seconda edizione

E’ stata un bel successo l’iniziativa “Primavera nel barocco ibleo” che, nel solco delle manifestazioni promosse dal Veteran car club ibleo, dove è sempre l’attenzione per il particolare a regnare sovrano, ha visto 32 equipaggi prendere parte a una tre giorni ricca di stimoli. E’ andata in scena la seconda edizione di una kermesse promossa per dare il via alla stagione degli eventi motoristici che, sotto l’egida dell’Asi, animeranno il territorio del Ragusano nei prossimi mesi. La manifestazione si è conclusa ieri con sosta sul piazzale del castello di Donnafugata. Qui, i partecipanti hanno avuto modo di immergersi nella visita dell’antico maniero e del parco che, tra l’altro, è stato riqualificato proprio di recente: ecco perché i partecipanti hanno apprezzato con pienezza tutti gli interventi compiuti. Tra l’altro, poi, sabato sera, al Mediterraneo Palace, si è tenuta la cena di gala che ha visto l’intervento del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, per un saluto e un augurio mentre l’on. Ignazio Abbate si è fermato a cena confermando la sua attenzione nei confronti di tutti gli associati Veteran. La kermesse, sabato scorso, aveva preso il via con la visita di Monterosso, la mattina, e di Giarratana, nel pomeriggio. Perfetta la collaborazione fornita dai due Comuni che hanno assegnato alle auto partecipanti all’evento spazi riservati per la sosta e hanno fatto sì che fosse messo a disposizione il personale per l’assistenza alla viabilità. Gli equipaggi hanno manifestato la propria soddisfazione per l’impeccabile organizzazione curata dal Veteran. Inoltre, i partecipanti alla seconda edizione della manifestazione hanno voluto mettere in rilievo che non conoscevano i paesini di Monterosso e Giarratana di cui hanno apprezzato la capacità di socializzazione e gli spunti di carattere culturale. Una kermesse, dunque, ricca di spunti che lascia ben sperare per uno sviluppo positivo in chiave futura. Si pensa già a organizzare la terza edizione.

Salva