Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica sponsor del Convegno Didattica della Matematica

Organizzato dal Liceo scientifico di Modica Didattica della Matematica dal titolo “ERRORI E DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA – Riflessioni, strategie, proposte didattiche per conoscere, prevenire e affrontare le difficoltà in matematica”,

Il Convegno che ha registrato la partecipazione di docenti di matematica provenienti da diverse parti d’Italia , ha rappresentato una straordinaria opportunità di arricchimento professionale. Impeccabile l’organizzazione curata dal professore Nino Cerruto.

Il convegno ,aperto dalla esecuzione al pianoforte di un’opera del Maestro Carrubba eseguita dallo stesso, che, come è noto, è anche Dirigente Scolastico del Liceo, ha registrato l’intervento del Direttore del consorzio Nino Scivoletto, che ha illustrato brevemente ai presenti la storia del Cioccolato di Modica , il suo legame con la città e l’iter di riconoscimento della IGP.

Il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP – ha concluso Scivoletto – è al fianco delle istituzioni scolastiche impegnate a curare la formazione dei cittadini di domani, condizione essenziale per uno sviluppo economico sostenibile del territorio”

La relazione di apertura è stata affidata alla chiar.ma prof.ssa Rosetta Zan dell’Università di Pisa, una delle personalità di spicco nel panorama nazionale, nonché autrice di numerosi testi, sui processi di insegnamento e apprendimento della matematica, intervenuta in collegamento ,mentre l’intervento di chiusura del Convegno è stato curato dalla chiar.ma prof.ssa Daniela Ferrarello, del Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania, con un seminario dal titolo: “Matem-Etica: la matematica può aiutare ad affrontare errori e difficoltà nella vita?”.

A tutti i partecipanti è stata consegnata la barretta di cioccolato di Modica IGP, con incarto dedicato all’evento e una shopper completa di cartella, carta e penna brandizzate con i loghi del convegno, con all’interno i prodotti delle eccellenze del territorio offerti da Carota Novella di Ispica IGP, Olio Ruta, Peluso 1964,Panificio Fratantonio, La Legumeria e Nacrè.

