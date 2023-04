Eleizioni ad Acate, Fidone sarà supportato dal gruppo “Insieme”

A seguito di un incontro il gruppo cittadino “Insieme” ha ufficializzato il suo sostegno al progetto amministrativo di Gianfranco Fidone “Acate, punto a capo”. Si tratta dell’ennesima realtà che è divenuta parte integrante della squadra a supporto di Gianfranco Fidone.

Quest’ultimo ha commentato così: “Oggi si è tenuto un proficuo incontro con il gruppo “Insieme”, con il coordinatore provinciale Giovanni Occhipinti, e sono molto felice del loro sostegno e del loro apporto in un progetto che guarda al domani e al rinnovamento di Acate. Il gruppo sarà rappresentato dalla candidatura di Eliseo Campagnolo in consiglio comunale e prioritarie saranno le istanze volte alla valorizzazione turistica della città e, in particolare, di Marina di Acate. Nei prossimi giorni illustreremo ai cittadini le nostre idee progettuali per il rilancio di una località colpevolmente abbandonata nel passato e lasciata senza alcuna programmazione. E’ tempo di cambiare”.

