Giarratana. I riti della Settimana Santa

Iniziano oggi i riti della Settimana Santa a Giarratana. Quest’anno in occasione delle celebrazioni del Venerdì santo ci saranno delle novità: la processione serale con i simulacri del Cristo alla colonna, del Crocifisso e dell’Addolorata. I primi appuntamenti sono quelli in programma per oggi quando, in chiesa Madre, alle 18,30, si terrà la santa messa e subito dopo, alle 20, nella chiesa di San Bartolomeo, ci sarà la prima esecuzione assoluta del concerto “Passio domini nostri Jesu Christi” composto da Francesco Giaquinta. Si continua il 2 aprile, Domenica delle palme, con la messa delle 8,30 in chiesa Madre, la benedizione delle palme alle 10,30 nella chiesa di San Bartolomeo a cui seguirà la processione verso la chiesa Madre dove, alle 11, si terrà la santa messa solenne. Alle 18,30, a San Bartolomeo, la recita del Rosario e la “Cinchina del Cristo alla Colonna”. Alle 19 la santa messa. Il 3 aprile, Lunedì santo, è in programma alle 18, nella chiesa di San Bartolomeo, la “Cinchina del Cristo alla Colonna” e, subito dopo, alle 18,30, la santa messa. Il 4 aprile, Martedì santo, la messa delle 10 sarà alla casa di riposo Madre Teresa di Calcutta mentre alle 18 ci sarà, nella chiesa di San Bartolomeo, la “Cinchina del Cristo alla Colonna” e subito dopo la santa messa.

